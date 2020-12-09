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Aktüel İzmir'de eşini bıçakla öldürüp kilere saklayan zanlı tutuklandı
Aktüel

İzmir'de eşini bıçakla öldürüp kilere saklayan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 17:28:58 -
İzmir'de eşini bıçakla öldürüp kilere saklayan zanlı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde, tartıştığı eşini bıçakla öldürüp cesedini kilerdeki yorgan ve halıyla gizleyen zanlı, tutuklandı.

Çaldıran Mahallesi'nde önceki gün Yazgül S'nin ölü bulunmasının ardından yakalanan eşi Bülent S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

7 Aralık'ta kadından haber alamayan çocukları durumu polise bildirmiş, evde yapılan aramada Yazgül S'nin cesedi kilerde yorgan ve halıyla gizlenmiş halde bulunmuştu.

Annesini arayan kızına, eşinin telefonundan "iyiyim" mesajı atıp kaçtığı belirlenen Bülent S, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.



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