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Aktüel

İzmir'de erkek cesedi bulunmasıyla ilgili yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-29 16:00:43 -
İzmir'de erkek cesedi bulunmasıyla ilgili yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahrat Sulama Kooperatifi'nin bahçesi üzerindeki yolda İsmail K'nın (23) yerde ölü bulunmasının ardından başlattığı soruşturma kapsamında olayla ilgili C.K, E.S, K.Ö, M.E. ve S.K'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, C.K. serbest bırakıldı.

İsmail K'nın alkol ve uyuşturucunun etkisiyle yüksekten düştüğü, şüphelilerin de bölgede yasa dışı ekilmiş kenevirlerin yakalanmaması için cesedi başka bir yere sürükledikleri ve olaya kaza sürü verdikleri iddia edildi.

Tire Kahrat Sulama Kooperatifi bahçesi üzerindeki yolda 26 Haziran'da bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirmiş, olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail K'nın öldüğünü tespit etmişti.

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