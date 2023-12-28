İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu

Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir'in Menderes, Karaburun ve Dikili ilçeleri açıklarında düzensiz göçmen kaçakçılığına karşı düzenlediği operasyonda 82 kişi kurtarılırken, 56 kişi yakalandı.

İzmir'in Menderes, Karaburun ve Dikili ilçeleri açıklarında gerçekleştirilen operasyonda Sahil Güvenlik ekipleri, 82 düzensiz göçmeni kurtardı, 56 düzensiz göçmen ise yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Menderes açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Ekipler, Yunanistan tarafından Türkiye karasularına geri itilen lastik bot ve can salındaki 54 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaburun açıklarında ise Sahil Güvenlik ekiplerince, motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Ayrıca, Sasko Ağa Limanı Koyu'nda yurt dışına çıkmaya çalışan bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, karada bulunan 32 düzensiz göçmeni yakaladı. Dikili açıklarında durdurulan lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen de ekiplerce yakalandı.

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Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (İLKHA)