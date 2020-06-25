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Aktüel

İzmir'de drone destekli trafik denetimi

Yeniakit Publisher
2020-06-25 00:40:40 -
İzmir'de drone destekli trafik denetimi

İZMİR (AA) - İzmir polisi drone destekli trafik denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde uygulamalarda bulundu.

Drone destekli gerçekleştirilen denetimlerde 442 motosiklet sürücüsü kontrol edildi. Uygulamada 41 sürücüye kask takmamak, 15 sürücüye de ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından idari para cezası kesildi.

Öte yandan, dün 08.00 ile 17.30 saatleri arasında yapılan diğer kontrollerde ise 2 bin 445 araç sürücüsünden 376'sına çeşitli suçlardan idari para cezası uygulandı. Ayrıca, kontrol sırasında çalıntı çıkan bir motosikletin sürücüsü hakkında adli işlem yapıldı.

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