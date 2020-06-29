  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir'de dorsesinde kamyon bulunan tır üst geçide sıkıştı

Yeniakit Publisher
2020-06-29 16:29:59 -
İzmir'de dorsesinde kamyon bulunan tır üst geçide sıkıştı

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde üst geçide sıkışan dorsesinde arızalı kamyon bulunan tır, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Denizli'den İzmir istikametine giden Alpaslan Bayramoğlu yönetimindeki 20 BKS 83 plakalı arızalı kamyon yüklü tır, Akçay Caddesi'nde 4,5 metre yüksekliğindeki üst geçide sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Üst geçide sıkışan tır, kepçe yardımıyla yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.

Çalışmalar nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Tır sürücüsü Bayramoğlu, Denizli'den yüklediği kamyonu Bornova ilçesindeki kamyoncular sitesine götürdüğünü kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı