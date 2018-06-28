İzmir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü pazar yerine daldı

İzmir Bornova Evka-3 Kapalı Pazaryeri’nde, etkisini arttıran yağış nedeniyle kadın sürücü idaresindeki araç bir anda yoldan çıktı.

Hakimiyetini kaybeden araç Evka-3 Kapalı Pazaryeri’ne yöneldi. Pazar yerine dalan araç demirlere çarptıktan sonra pazaryerinde bulunan bir minibüsün tavanında asılı kalarak durabildi.

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar büyük bir korku ve panik yaşarken, esnaf emniyet görevlilerini ve itfaiyeyi aradı.

Aracın içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sürücünün herhangi bir yara almadan kazayı atlattığı öğrenildi.

Yağış sebebiyle yolda çukur olduğunu zannettiğini belirten sürücü, "Yoldaki suyun döndüğünü görünce çukur var sanıp direksiyonu sağa kırdım. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

Kaza sırasında pazaryerinin açık olması sebebiyle alışveriş yapan vatandaşlar büyük bir korku ve panik yaşadı. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, facianın eşiğinden kıl payı dönülen kaza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İHA