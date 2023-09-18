İzmir'de dev operasyon! 65,8 ton kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi
İzmir'in Aliağa ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 65,8 ton kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, 2 şüpheliye 3 milyon 200 bin lira para cezası kesildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aliağa'da bir depoda kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı.
3 milyon 200 bin ceza kesildi!
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri akaryakıt kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyonda bir depoda 65,8 ton yasa dışı karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Öte yandan konuyla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevlilerince 2 şahsa yaklaşık 3 milyon 200 bin lira para cezası kesildiği öğrenildi.