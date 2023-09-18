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Gündem İzmir'de dev operasyon! 65,8 ton kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi
Gündem

İzmir'de dev operasyon! 65,8 ton kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-09-18 23:33:00 - 2023-09-18 23:37:12

İzmir'in Aliağa ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 65,8 ton kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, 2 şüpheliye 3 milyon 200 bin lira para cezası kesildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aliağa'da bir depoda kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı.

3 milyon 200 bin ceza kesildi!

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri akaryakıt kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyonda bir depoda 65,8 ton yasa dışı karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Öte yandan konuyla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevlilerince 2 şahsa yaklaşık 3 milyon 200 bin lira para cezası kesildiği öğrenildi.

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