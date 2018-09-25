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İzmir'de deniz ulaşımına rüzgar engeli

İzmir'de elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı deniz seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

25 Eylül 2018 Salı 23:11
İzmir'de deniz ulaşımına rüzgar engeli

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 18.00 Konak-Güzelbahçe, 19.30 Güzelbahçe-Konak- Karşıyaka ve 26 Eylül tarihli Karşıyaka-Konak-Güzelbahçe seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. 

Perşembe akşamına kadar etkili olması beklenen rüzgarın hızının 33 deniz miline ulaştığı belirtilen açıklamada, yolcuların emniyeti için hava koşulları normale dönünceye kadar Güzelbahçe seferlerinin yapılamayacağı kaydedildi.

 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 23:11
  1. konak

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