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Aktüel İzmir'de dağda mahsur kalan 3 kişiyi AFAD kurtardı
Aktüel

İzmir'de dağda mahsur kalan 3 kişiyi AFAD kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 00:07:54 -
İzmir'de dağda mahsur kalan 3 kişiyi AFAD kurtardı

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde yürüyüş için çıktıkları dağda mahsur kalan 3 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesi ile İzmir'in Tire ilçesinin sınırında bulunan Gelin Kayası mevkine yürüyüş için giden Melih Ercan Polat, Kamil Memiş ve Murat Bülent Polat havanın kararmasıyla dağlık alanda mahsur kaldı.

Telefonla jandarma ekiplerinden yardım isteyen 3 kişiyi bulmak için İzmir ve Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu mahsur kaldıkları bölgede bulunarak kurtarılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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