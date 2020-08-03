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Gündem

İzmir'de çıkan orman yangını devam ediyor

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 02:17:00 -
İzmir'de çıkan orman yangını devam ediyor

İlçede dün çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangın, yakın konumda bulunan Çile köyü mevkisindeki ormanlık alanda rüzgarla birlikte etkisini artırdı.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, sahil kenarında bulunan Özdere İzmir Caddesi'ne kadar ilerledi.

Jandarma ekipleri yollarda güvenlik önlemleri aldı. Bölgede bulunan 2 site yangının ilerlemesi nedeniyle boşaltılmıştı.

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