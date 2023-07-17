İzmir'de CHP'li belediye yüzünden ne kavga bitiyor ne skandal!

Hizmet üretemeyen CHP'li belediyelerde gün geçmiyor ki yeni bir olay vuku bulmasın... İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Gaziemir'deki düzenleme çalışması adı altında şantiyeye çevirdiği, molozlar yığıp köstebek yuvasına çevirdiği Gaziemir'deki Abdullah Arda Meydanı'nda sonunda korkulan oldu ve bir kişi ölümden döndü. Öte yandan Karabağlar Vatan Mahallesi'ndeki CHP delege seçimlerinde de partililer arasında tartışma çıktı. Kısa sürede yumruklu kavgaya dönüşen olaya polis biber gazıyla müdahale etti. Darp edilenlerden Salih Demirgıran isimli partili, 'Hani nerde adalet, demokrasi" dedi...

KABURGALARI KIRILDI

Önceki gün akşam saatlerinde alışveriş yapmak isterken meydana uğrayan emekli albay ve Atatürkçü Düşünce Derneği Gaziemir Şubesi eski Başkanı Turgay Altınışık, düzenleme çalışmalarının olduğu yerin aralarına yerleştirilen kahve masalarından birine oturdu. Bu sırada başka bir masaya geçmek için ayağa kalkan Altınışık, bu çalışmalar çerçevesinde yapılan alçak duvarın üzerinden karşıdaki masaya geçmek istedi. Bu sırada çalışmalar nedeniyle konulan ancak hareket eden karo taşlarına bastı ve taşın oynamasıyla dengesini kaybetti. Yere düşen Altınışık, kafasını karo taşlarına çarptı. Bilinci kapanan ve ambulansla Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Altınışık'ın beyin kanaması geçirdiği ve 6 kaburga kemiğinin kırıldığı belirlendi. Yoğun bakımdan çıkan ve yaşadıklarını Yeni Asır'a anlatan Altınışık, belediyeye dava açmayı düşündüğünü söyledi. Öte yandan Karabağlar Vatan Mahallesi'ndeki CHP delege seçimlerinde partililer arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Olaya polis müdahale etti. Taraflar biber gazı kullanılarak ayrıldı. Kavgada darp edilenlerden Salih Demirgıran isimli partili, "Hani nerde adalet, hani demokrasi vardı, hani insan hakları vardı" diye konuştu. Kavganın nedeninin, Vatan Mahallesi'nde ikamet etmeyen, üye listesinde ismi olmayanların ilçe yönetimi tarafından listeye yazıldığı iddiaları olduğu belirtildi. Kavga nedeniyle seçim iptal edilirken CHP üyeleri mağdur edildiklerini söyledi.

LİSTE BİRLEŞTİRME TEKLİFİ

Demirgıran, mahalle muhtarı Temel Doğru ile seçimden önce Karabağlar İlçe Başkanı Bülent Sözüpek'in yanına gittiklerini belirterek, "Ben başkana kızımın düğünü olduğunu söyledim ve davetiyemi verdim. Başkan da bana 15 Temmuz'da delege seçimlerinin olacağını söyledi. Ben de, 'Düğünlerde, cenazelerde hep birlikte değil miyiz başkanım' dedim. Bunun üzerine 'Listeyi birleştirirseniz tarihi geri atabiliriz. Gel ben senin adını listeye yazayım' dedi. Ben de 'Listeyi neden birleştirelim' dedim" şeklinde konuştu. Öte yandan Sözüpek'in kendisine, "Seçimde bizi destekle senin oğlunu Büyükşehir Belediyesi'nde işe alalım" dediğini de söyleyen Demirgıran, kendisinin ise, Sözüpek'e, "Benim oğlum beden eğitimi öğretmeni ve zaten memur. Ben Büyükşehir'i ne yapayım" dediğini aktardı.

SANDIĞI DEVİRDİLER

Ailesiyle birlikte Malatya'da kızının düğünden geldiğini belirten Demirgran, "Biz düğünümüze gittik, düğünümüzü yaptık. Seçim olacak diye döndüm. Beni de delege olarak mavi listeye yazmışlar. Ben delege olduğumu kavgadan sonra öğrendim. İlk önce mahalleye geldim, oyumu kullanmak için sıraya girdim. Görevli 'Sen iki kere oy kullandın' dedi. Ben de sandık görevlisine daha yeni oy kullanmaya geldiğimi, ailemin de yolda olduğunu söyledim. Ondan sonra sandık görevlisi bana terbiyesiz kelimeler konuştu. Ben de 'Yaşından başından utan' dedim. Bir arkadaş da 'Sen sırana gir' dedi, ben sırama girdim. O arada Ömer Can isimli gencin de arasında bulunduğu kişiler kendi kendilerine kavga çıkardı. Bunlar sandığı devirdiler kavga çıktı" diye anlattı

"DARP EDİLDİM"

Kavga sırasında darp edildiğini belirten Demirgıran, "Hani adalet vardı, hani düğünde cenazede birlikteydik. Düğünden oy kullanmaya geldim sandığı devirdiler. Bir de darp edildim. Anlım şişti, ayağımın üzerine buz koydum. Hani nerde adalet, benim düğün günüme seçim koyuyorsunuz. Benim eşim de bunu yapanlara dedi ki, 'Siz erkek değilsiniz, ben erkeğim. Geldim bak oyumu kullanıyorum" diye konuştu.

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