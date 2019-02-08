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İzmir'de CHP'de depremi! Selçuk ilçe yönetimi istifa etti

CHP'de istifalar ardı arkası kesilmiyor. Darbeci Nurettin Soyer'in oğlu Tunç Soyer'in aday gösterildiği İzmir'de CHP Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan, bir yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti.

08 Şubat 2019 Cuma 11:21
İzmir'de CHP'de depremi! Selçuk ilçe yönetimi istifa etti

CHP Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada yönetim kurulu, kadın ve gençlik kolları ile birlikte evrensel demokrasi ve hukuk kurallarına bağlılılıklarından vazgeçmediklerini vurguladı.

Genel Merkez'e tepki

28 bin seçmenli bir ilçenin belediye meclis üyelerinin dahi genel merkez tarafından belirlenmek istendiğini ileri süren Çalışkan, şunları kaydetti:

"Bunun anlamı yerel demokrasi ve yerel örgütlenmenin tasfiyesinden başka bir şekilde açıklanamaz. CHP'li olmamızın tek sebebi evrensel demokrasi ve çağdaş hukuk talebimizdir. CHP bu taleplerinden hiçbir zaman vazgeçmeyecek bir parti olmakla birlikte Genel Merkez yöneticilerinin bir bölümünün bu ideallerden uzaklaştığı açıktır. Bu nedenle, antidemokratik bu süreçte ilçe başkanlığı görevini yürütemeyeceğimi kamuoyu ile paylaşıyorum. Yönetim kurulum, kadın kolları ve gençlik kolları başkan ve yönetim kurulları da bu koşullarda görevlerini devam ettiremeyeceklerini bildirmiştir. Partimizin ve ülkemizin hak ettiği demokrasi kültürüne ulaşması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 11:21
  1. Merve Çalışkan
  2. CHP Selçuk İlçe Başkanı
  3. istifa

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