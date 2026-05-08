İzmir'de CHP belediyeciliği iflas etti! Dervişoğlu isyan etti: "Trafik ve altyapı sorunları İzmir'de misliyle hissediliyor!"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "İzmir'in son derece ciddi trafik sorunları, altyapı problemleri var. Türkiye'nin her yerinde yaşanan büyük sorunlar İzmir'de ziyadesiyle ve misliyle hissediliyor." dedi.

Dervişoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, kentin sanayi ve tarım alanlarındaki sorunlarını yerinde incelemek üzere 3 günlük program gerçekleştireceklerini ifade etti.

Türkiye'nin yapay gündemlerle oyalandığını öne süren Dervişoğlu, asıl tartışılması gereken konuların işsizlik, ekonomi, hayat pahalılığı olduğunu savunarak, hükümeti eleştirdi.

Müsavat Dervişoğlu, İzmir'in de kronikleşen sorunları olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İzmir'in son derece ciddi trafik sorunları, altyapı problemleri var. Türkiye'nin her yerinde yaşanan büyük sorunlar İzmir'de ziyadesiyle ve misliyle hissediliyor. İzmir'de son derece ciddi bir güvenlik sorunu da var. İzmir'in bir de bakir alanları, iktidarın iştahını kabartan rant alanları var. Dolayısıyla siyasetçiler bütün bunlarda son derece dikkatli davranmak gibi bir sorumluluk taşımalı. Sorunlar var, büyük sorunlar var. Bunların çözümü siyaset mekanizmasının içinde aranmalı."

Dervişoğlu, bir gazetecinin erken seçime ilişkin sorusu üzerine ise Türkiye'nin seçime ihtiyacı olduğunu ancak bunun kararını TBMM'nin verebileceğini söyledi.

Toplantıya İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar ve İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan katıldı.