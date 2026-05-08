  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Her 10 kişiden 8'i farkında değil! Gıdaların üzerindeki tüketim tarihinde az bilinen detay! Neden her gün metrobüs yanıyor? 7 yılda 30 milyara yakın ihale verdiler şimdi bunun hesabını veriyorlar! Emeklilik dilekçesini geciktirenler o ödenekten oluyor! Hindistan’ın kadın cumhurbaşkanından Putin’in önünde olay hareket! Törene damga vurdu CHP’nin Emir’i şecaat arz ederken sirkatin söyledi! Cebeci hırsızlığını savunmak isterken rezil oldu! Derbi maçın hakemi belli oldu Yurt dışına kaçan 48 suçlu Türkiye’ye iade edildi! Aralarında kırmızı bültenle arananlar vardı Global Sumud Filosu Marmaris’e Geliyor: Gazze Ablukasını Kırmak İçin Yeni Bir Aşama Bir Tek Çocuk Öleceğine 1000 Köpek Ölsün! Suudi Arabistan'dan ABD'ye ret! Kimse beklemiyordu
Gündem İzmir'de CHP belediyeciliği iflas etti! Dervişoğlu isyan etti: "Trafik ve altyapı sorunları İzmir'de misliyle hissediliyor!"
Gündem

İzmir'de CHP belediyeciliği iflas etti! Dervişoğlu isyan etti: "Trafik ve altyapı sorunları İzmir'de misliyle hissediliyor!"

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
İzmir'de CHP belediyeciliği iflas etti! Dervişoğlu isyan etti: "Trafik ve altyapı sorunları İzmir'de misliyle hissediliyor!"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmir İl Başkanlığı'nda gerçekleştirdiği basın toplantısında liyakatsiz yerel yönetim anlayışının kenti getirdiği noktayı gözler önüne serdi. İzmir’in kronikleşen trafik ve altyapı problemlerinin artık tahammül edilemez bir boyuta ulaştığını vurgulayan Dervişoğlu, Türkiye genelindeki sıkıntıların bu kentte katlanarak yaşandığını ifade etti. CHP’li belediyenin yönetemediği İzmir’de sadece ulaşım değil, güvenlik ve rant meselelerinin de şehri kuşattığına dikkat çekti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "İzmir'in son derece ciddi trafik sorunları, altyapı problemleri var. Türkiye'nin her yerinde yaşanan büyük sorunlar İzmir'de ziyadesiyle ve misliyle hissediliyor." dedi.

Dervişoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, kentin sanayi ve tarım alanlarındaki sorunlarını yerinde incelemek üzere 3 günlük program gerçekleştireceklerini ifade etti.

Türkiye'nin yapay gündemlerle oyalandığını öne süren Dervişoğlu, asıl tartışılması gereken konuların işsizlik, ekonomi, hayat pahalılığı olduğunu savunarak, hükümeti eleştirdi.

 

Müsavat Dervişoğlu, İzmir'in de kronikleşen sorunları olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İzmir'in son derece ciddi trafik sorunları, altyapı problemleri var. Türkiye'nin her yerinde yaşanan büyük sorunlar İzmir'de ziyadesiyle ve misliyle hissediliyor. İzmir'de son derece ciddi bir güvenlik sorunu da var. İzmir'in bir de bakir alanları, iktidarın iştahını kabartan rant alanları var. Dolayısıyla siyasetçiler bütün bunlarda son derece dikkatli davranmak gibi bir sorumluluk taşımalı. Sorunlar var, büyük sorunlar var. Bunların çözümü siyaset mekanizmasının içinde aranmalı."

Dervişoğlu, bir gazetecinin erken seçime ilişkin sorusu üzerine ise Türkiye'nin seçime ihtiyacı olduğunu ancak bunun kararını TBMM'nin verebileceğini söyledi.

Toplantıya İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar ve İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan katıldı.

Muhalefet İçindeki "Besleme Medya" Yılmaz Özdil CHP’yi yine topa tuttu
Muhalefet İçindeki "Besleme Medya" Yılmaz Özdil CHP’yi yine topa tuttu

Gündem

Muhalefet İçindeki "Besleme Medya" Yılmaz Özdil CHP’yi yine topa tuttu

En büyük destekçileri CHP’di: Bayrak düşmanı DHKP-C'li böyle paketlendi
En büyük destekçileri CHP’di: Bayrak düşmanı DHKP-C'li böyle paketlendi

Gündem

En büyük destekçileri CHP’di: Bayrak düşmanı DHKP-C'li böyle paketlendi

CHP'de Burcu Köksal depremi! Faturayı kesip görevden aldılar!
CHP'de Burcu Köksal depremi! Faturayı kesip görevden aldılar!

Siyaset

CHP'de Burcu Köksal depremi! Faturayı kesip görevden aldılar!

CHP hainlere kol kanat germişti! Bayrak düşmanlarının sicillerinde neler çıktı neler
CHP hainlere kol kanat germişti! Bayrak düşmanlarının sicillerinde neler çıktı neler

Gündem

CHP hainlere kol kanat germişti! Bayrak düşmanlarının sicillerinde neler çıktı neler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Deli İbo

CHP Belediyeciliği İzmir'de iflas ettide diğer illerdeki belediyeleri uçurdu. İzmir ne ise diğerleride aynı.

dse

İlk defa doğru bir laf ettin Musavvat ama sizin Belediyeciliğiniz de CHP den aşağıya kalmaz.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23