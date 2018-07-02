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İzmir'de cezaevini firarisini takip eden polis aracı şarampole uçtu

Karşıyaka ilçesinde cezaevi firarisini takibe alan polis aracı şarampole devrildi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:51
İzmir'de cezaevini firarisini takip eden polis aracı şarampole uçtu

Salih Çat (25) idaresindeki 35 A 73312 plakalı polis aracında bulunan Çat ve Aykut Tunço (26), Sancaklı köyü yolu üzerinde aldıkları ihbar doğrultusunda cezaevi firarisi bir kişinin aracını takibe aldı.

Takip sırasında polis aracı kontrolden çıkarak şarampolden aşağı devrildi. Kazada, Çat ve Tunço yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan polislerin hafif yaralandığı öğrenildi.

Öte yandan, firarinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

MUHABİR DE AYNI YERDE KAZA YAPTI

Olayı haber yapmak üzere yola çıkan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin kullandığı otomobil de kaza yaptı.

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Köy yolu üzerinde seyreden Halil İbrahim Karabıyık idaresindeki 34 RP 7722 plakalı otomobil de şarampole devrildi. AKS ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Karabıyık, ambulansla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karabıyık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:51
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