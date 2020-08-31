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Aktüel İzmir'de cesedi toprağa gömülü bulunan kız çocuğuyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

İzmir'de cesedi toprağa gömülü bulunan kız çocuğuyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 21:35:33 -
İzmir'de cesedi toprağa gömülü bulunan kız çocuğuyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, cesedi toprağa gömülü halde bulunan 16 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, olayla ilgili gözaltına alınan S.Ö. (22) ve T.Y. ile olayın gerçekleştiği günlük kiralık evi kiralayan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.Ö. ve T.Y. sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Ağustos'ta ihbar üzerine Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanında çalışma başlatmış, çalışma sonucu toprağa gömülü kız çocuğunun cesedi bulunmuş, cesedin C.D'ye (16) ait olduğu belirlenmişti.

Olayla ilgili S.Ö. ve T.Y. ile evi kiralayan iki kişi gözaltına alınmıştı.

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