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Gündem İzmir'de can kaybı kaç oldu? İzmir ölü ve yaralı sayısında son durum!
Gündem

İzmir'de can kaybı kaç oldu? İzmir ölü ve yaralı sayısında son durum!

İzmir'de can kaybı kaç oldu? İzmir ölü ve yaralı sayısında son durum merak ediliyor. İzmir'de yaşanan 6,6 şiddetindeki depremin ardından elim haberler ülke genelinde üzüntü yaşattı. İzmir'de enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çabaları devam ederken İzmir'de can kaybı kaç oldu? İzmir ölü ve yaralı sayısında son durum nedir? sorularına yanıt aranmakta. İşte İzmir'de ölü ve yaralı sayılarında son durum...

Yeniakit Publisher
2020-11-01 16:46:00 -
İzmir'de can kaybı kaç oldu? İzmir ölü ve yaralı sayısında son durum!

İzmir’i vuran 6.6 büyüklüğündeki depremde en büyük hasar Bayraklı ilçesinde yaşandı. İzmir’den yansıyan görüntüler Türkiye’yi yasa boğarken, vatandaşlar İzmir'de son durumu merak ediyor. Peki, İzmir'de can kaybı kaça yükseldi? İzmir depreminde yaralı ve taburcu edilen kişi sayısı kaç oldu? İşte ayrıntılar...

İzmir'de can kaybı ve yaralı sayısı kaç oldu?

AFAD’dan gelen son dakika açıklamaları ile İzmir depreminde ölü sayısındaki son durum ise anbean açıklanıyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan da ölü ve yaralı sayısına ilişkin yeni bir açıklama daha geldi.

İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 58'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 930 olarak açıklandı. 702 kişi ise sağlık kuruluşlarından taburcu edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'de ağır hasarlı 26 binanın acil olarak yıkılacağını söyledi. 2 bin 76 arama-kurtarma personeli sekiz binanın enkazında çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İzmir'deki deprem ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Oktay İzmir'deki depremde can kaybının 58 olduğunu açıkladı. Oktay, "3 bin 880 çadır kurulacak, bin 500'e yakını kuruldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar ve yağışlar bastırmadan sarmakta kararlıyız. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bölgede gereken her şeyi yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

 

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