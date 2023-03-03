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Yerel İzmir'de büyük flaş FETÖ operasyonu sonrası harekete geçtiler: İhraç polisi apar topar yakalandı!
Yerel

İzmir'de büyük flaş FETÖ operasyonu sonrası harekete geçtiler: İhraç polisi apar topar yakalandı!

Olay baskın sonrası Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç polis memuru apar topar İzmir'de yakalandı. Meydana gelen operasyon sonrası ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 18:04:00 - 2023-03-03 18:11:04
İzmir'de büyük flaş FETÖ operasyonu sonrası harekete geçtiler: İhraç polisi apar topar yakalandı!

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamında, meslekten ihraç polis memuru İ.Ö'nün Menderes ilçesi Orta Mahallede bir evde saklandığını belirleyen ekipler, söz konusu adrese baskın yaptı.

İncelemede, İ.Ö'nün, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan terör örgütü DHKP-C üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.M. de Bayraklı ilçesinde yakalandı.
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