İzmir’de ‘bozuk gıda’ denetimi! Bakan Yumaklı: Sağlıksız ortamlarda saklanan son tüketim tarihi geçmiş 30 ton ürün ele geçirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehdit eden ve halk sağlığını tehlikeye atan "gıda teröristlerine" yönelik denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor. Bakan İbrahim Yumaklı, yaptığı flaş açıklama ile İzmir'de gerçekleştirilen kritik bir operasyonun sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Yumaklı, İzmir'de sağlıksız koşullarda saklanan ve son kullanma tarihi geçmiş 30 ton gıdanın ele geçirildiğini açıkladı. Ürünlerin tarih bilgilerinin silinip yeniden basılmaya çalışıldığı tespit edildi. İşletme mühürlenirken ürünlere el konuldu, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bakan Yumaklı, güvenilir gıda için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Yumaklı, İzmir’de son kullanma tarihi geçmiş ürünleri yeniden ambalajlayarak piyasaya sürmeye çalışan işletmeye yönelik gerçekleştirilen operasyonla ilgili açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, "Tarihi geçmiş ürünleri ucuza toplayıp, tekrar piyasaya satmaya çalışan gıda sahtekârlarına ekiplerimiz göz açtırmadı!" ifadelerini kullandı.

30 TON TARİHİ GEÇMİŞ GIDA ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Yumaklı’nın aktardığı bilgilere göre, İzmir’de sağlıksız koşullarda depolanan yaklaşık 30 ton son tüketim tarihi geçmiş gıda ürünü tespit edildi. Ürünlerin piyasaya yeniden sürülmek üzere hazırlandığı belirlendi.

SON KULLANMA TARİHİ BİLGİLERİ SİLİNİP YENİDEN BASILMAK İSTENMİŞ

"Alo 174 Gıda" hattına gelen ihbar üzerine bölgeye giden İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ürünlerin tarih bilgilerinin silinerek yeniden basılmaya çalışıldığını belirledi. Yumaklı, bu tespitin ardından hemen gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ, ÜRÜNLER İMHA EDİLECEK

Denetim sonucunda işletme mühürlendi; sağlıksız ve tarihi geçmiş ürünlere imha edilmek üzere el konuldu. Sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

"SAĞLIKLI GIDAYA ERİŞİM İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Yumaklı, açıklamasının sonunda halk sağlığının her şeyin önünde geldiğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için Bakanlığımız, yerel yönetimlerimiz ve ilgili kurumlarımızla işbirliği içinde kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.