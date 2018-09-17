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İzmir'de bir mahalle ayağa kalktı! Çıplak halde balkona çıkıyorlar

İzmir’in Buca ilçesinde yaşayan ve mahallelerinde bulunan 1+1 dairelerde fuhuş yapıldığını öne süren mahalle sakinleri, bu ahlaksızlığa tepki göstermek amacıyla eylem yaptı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 10:58
İzmir'de bir mahalle ayağa kalktı! Çıplak halde balkona çıkıyorlar

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan yıldız Mahallesi'nin sakinleri, bazı 1+1 dairelerde fuhuş yapıldığını ileri sürdü. Fuhuş pazarlığının sokak ortasında yapıldığı iddiasında bulunan mahalleli, belirledikleri binanın önünde bir araya geldi. Mahalle sakinleri, özellikle küçük çocukların korunması için yetkililerden yardım istedi. Bir süre önce fuhşa aracılık ettiğini öne sürdükleri kişilerin kendilerine ve polise saldırdıklarını dile getiren mahalleli, denetim yapılmasını talep etti.

Mahalle sakinleri adına konuşan Ümit Bozbay, "Ailelerimizin, çocuklarımızın güvende olmasını istiyoruz. Ne yazık ki çevremizde 1+1 dairelerin pansiyon haline getirilip günlük kiraya verilmeye başlamasıyla mahallemizin huzuru kaçtı. Bu dairelerde çıplak balkona çıkan kızlı erkekli kişiler yüzünden, balkonlarımıza çıkamaz olduk. Camlarımızı kapılarımızı açamaz hale geldik. Çocuklarımız sokakta oyun oynayamaz hale geldi. Durum her geçen daha da kötüye gitmektedir. Araçlarla yabancı uyruklu kadınlar da bu dairelere getirilmeye başlandı. Burayı kiraya veren kişiler bize ve polislerimize saldırma cesareti göstermeye başladılar. Mahalle sakinleri olarak bu dairelerin sahiplerinin belirlenmesini ve dairelerin denetim altına alınmasını istiyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından mahalle sakinleri, olaysız dağıldı.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 10:58
  1. İzmir
  2. Buca
  3. Fuhuş eylemi
  4. bir mahalle ayağa kalktı
  5. mahalle sakinleri rahatsız

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  • 1453145346 dk önce
    TEPKİ VERENLERE BAK.BUNLAR ZATEN EVDEN CIKMAZKİ.NASIL HAPİS KALSINLAR :)
Bugünkü Akit

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