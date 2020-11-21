  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
Aktüel

İzmir'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-21 12:26:35 -
İzmir'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Kasım'da Çile Mahallesi'ndeki mandalina bahçesinde silahlı kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine hareket etti.

Ekipler, mandalina bahçesinde Zindan Torun'u silahla vurulmuş halde ölü buldu. Yol kenarındaki otomobilde de mermi izleri saptandı.

Olayın aydınlatılması için JASAT, Olay Yeri İnceleme Timi ve istihbarat unsurlarının katılımıyla özel ekip oluşturuldu.

Ekiplerce, 3 zanlı olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla farklı adreslerde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan canını tehlikeye atarak gitmişti! Dönüm noktası oldu
Gündem

Erdoğan canını tehlikeye atarak gitmişti! Dönüm noktası oldu

Anadolu Ajansı'nda yayımlanan, 'Somali'de yaklaşan seçimler ve olası dış müdahale' başlıklı makalede, "Dünyanın dört bir yanındaki pek çok ü..
Almanya'dan çarpıcı Türkiye itirafı: Avrupa baş edemez
Gündem

Almanya'dan çarpıcı Türkiye itirafı: Avrupa baş edemez

Almanya merkezli Tagesschau sitesinde yayımlanan analiz yazısında Türk SİHA'larından övgüyle bahsedildi. Karabağ cephesinde Türkiye tarafınd..
Çobanlar ile çiftçiler çatıştı, 500 bin kişi bölgeden kaçtı!
Dünya

Çobanlar ile çiftçiler çatıştı, 500 bin kişi bölgeden kaçtı!

Nijerya Devlet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Genel Sekreteri Emmanuel İshior, Benue eyaletindeki çobanlar ile çiftçiler arasında devam ed..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay