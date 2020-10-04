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Aktüel İzmir'de bir kişi tabancayla köpeği yaraladı
Aktüel

İzmir'de bir kişi tabancayla köpeği yaraladı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 14:47:40 -
İzmir'de bir kişi tabancayla köpeği yaraladı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde, bir kişinin tabancayla ateş ettiği köpek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.A, Ufuk Mahallesi 1009 Sokak'ta sahipsiz köpeğe, ruhsatlı tabancası ile ateş etti.

Yaralanan köpek, mahalle sakinleri tarafından veterinere götürüldü. Köpeğe bir merminin isabet ettiği tespit edildi.

Olaydan sonra bölgeden uzaklaşan S.A'nın daha sonra karakola giderek verdiği ifadesinde, saldıracağından korktuğu için köpeğe ateş ettiğini söylediği öğrenildi.


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