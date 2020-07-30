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Aktüel

İzmir'de bir kişi ağabeyini bıçaklayan komşusunu bıçakla öldürdü

Yeniakit Publisher
2020-07-30 21:56:02 -
İzmir'de bir kişi ağabeyini bıçaklayan komşusunu bıçakla öldürdü

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, ağabeyini yaralayan komşusunu bıçakla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Konak ilçesi Duatepe Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde Tarık S. (33) ile komşusu O.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tarık S, O.K'yi bıçakla yaraladı.

Hastaneye kaldırılan O.K'nin kardeşi Kadir K. (20), akşam saatlerinde Tarık S'yi bularak bıçakla yaraladı.

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tarık S, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadir K'nin gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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