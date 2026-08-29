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Yerel İzmir'de bir genç kız daha motosiklet kazasında can verdi
Yerel

İzmir'de bir genç kız daha motosiklet kazasında can verdi

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İzmir'de bir genç kız daha motosiklet kazasında can verdi

İzmir'de motosikletiyle seyir halindeyken aşırı sürat nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip düşen 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Ölümlü trafik kazası, sabah saat 08.00 sıralarında Bayraklı ilçesi Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konak yönüne doğru seyir halinde olan Emine Sevil (20) idaresindeki motosiklet, kavşak girişinde sürücüsünün aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Yola savrulan genç kadın ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kontrollerde, Emine Sevil'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerindeki çalışmalarının ardından, genç kızın cansız bedeni ölü muayenesi yapılmak üzere cenaze hizmetleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Emine Sevil'in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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