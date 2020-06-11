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Ekonomi

İzmir'de bir firma pelemir bitkisinden biyodizel üretti

Yeniakit Publisher
2020-06-11 09:30:02 -
İzmir'de bir firma pelemir bitkisinden biyodizel üretti

İZMİR (AA) - İzmir'de faaliyet gösteren tarımsal enerji firması, Ar-Ge çalışması sonucu pelemir bitkisinden biyodizel üretiminde başarılı oldu.

Torbalı'da faaliyet gösteren DB Tarım Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Borovalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enerji tarımının gelişimi için Tarım ve Orman Bakanlığı Araştırma Enstitüleri ve firma tarafından yürütülen çalışmalar olduğunu belirterek, "Firma olarak tarım alanında son 10 yıldır sürdürülen Ar-Ge çalışmaları ile doğru tarım uygulamalarının yürütülmesi, kırsal kalkınmaya katkı sağlanması, ülkemizde nadasa bırakılan marjinal alanların değerlendirilmesi ve anavatanı Anadolu olan ketencik ve pelemir gibi bitkilerin ülke tarımına kalıcı olarak kazandırılmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

Bu kapsamda ketencik bitkisinde başarılı sonuçlar aldıklarını ifade eden Borovalı, pelemir için de ilk sonuçların çıktığını belirtti.

Pelemirin yüksek kalitede gliserin ve biyodizel üretimine uygun olduğunu tespit ettiklerine değinen Borovalı, şunları kaydetti:

"Türkiye'de toplam 40 milyon dekar nadasa bırakılmış alan var. Tarım ve Orman Bakanlığı Araştırma Enstitüleriyle birlikte iki yılı aşkın süredir devam eden araştırmalarımızda ülkemizde nadas alanlarının en az 10 milyon dekarının pelemir ekimleri ile yerli tarıma kazandırılabileceğini tespit ettik. Dünyada ilk kez Türkiye'de pelemir bitkisi, yenilenebilir enerji üretmek için, yüksek kalitede gliserin üretmek için kullanılıyor. İlerleyen yıllarda başlattığımız bu ekimler ve çalışmalar bizleri daha nice güzel projelere götürecek"

Pelemir bitkisiyle ilgili yürütülen TÜBİTAK projesine de destek verdiklerini ifade eden Borovalı, ketencik ve pelemirin kış bitkisi olarak susuz bırakılan, besin açısından fakir topraklara sahip arazilerde iyi verim sağlaması yönüyle öne çıktığını vurguladı.

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