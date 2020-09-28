  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
Aktüel

İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 23:12:16 -
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı erkek tarafından bıçakla yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan A.K. (37) ile S.D. henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.D, genç kadını vücudunun farklı yerlerinden bıçakla yaraladı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

S.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman'ı tahtından edecek! Bergüzar Korel'den dikkat çeken Uyanış Büyük Selçuklu paylaşımı
Medya

Kuruluş Osman'ı tahtından edecek! Bergüzar Korel'den dikkat çeken Uyanış Büyük Selçuklu paylaşımı

Oyuncu Bergüzar Korel, TRT'de bu akşam ekranlara gelecek olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Abdullah Çiftçi sıradaki felaketi açıkladı: Haberler gelmeye başladı
Gündem

Abdullah Çiftçi sıradaki felaketi açıkladı: Haberler gelmeye başladı

Stratejist Abdullah Çiftçi, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün ardından meydana gelebilecek felaketi açıkladı.
Türkiye harekete geçti! Yunan askerlerine tarihi şok
Gündem

Türkiye harekete geçti! Yunan askerlerine tarihi şok

Avrupa'nın dayattığı işgal haritasını yırtıp atan Türkiye, Yunanistan’ı asker bulundurulması uluslararası anlaşmalarla yasak olan adalardan ..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı