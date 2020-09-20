  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de bir emekli öğretmen elleri ayakları bağlanıp tüfekle vurulmuş halde bulundu
Aktüel

İzmir'de bir emekli öğretmen elleri ayakları bağlanıp tüfekle vurulmuş halde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-20 18:43:12 -
İzmir'de bir emekli öğretmen elleri ayakları bağlanıp tüfekle vurulmuş halde bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde bir emekli öğretmen, evinde elleri ayakları plastik kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu.

Yeniköy Mahallesi'ne 1,5 kilometre mesafede bulunan zeytinlik bahçesindeki 2 katlı evinde kalan emekli öğretmen Tevfik Y'den (64) haber alamayan yakınları, durumu bölgede oturan arkadaşlarına bildirdi.

Eve giden arkadaşları Tevfik Y'i kanepede hareketsiz halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Tevfik Y'nin elleri ve ayaklarının plastik kelepçe ile bağlandığı ve av tüfeğiyle göğsünden vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Tevfik Y'a ait 35 V 2130 plakalı otomobilin de gasbedildiğini değerlendiren jandarma ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı.

Tevfik Y'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Tevfik Y'nin İzmir'in Karşıyaka ilçesinde eşiyle yaşadığı, zaman zaman Yeniköy Mahallesi'ndeki evinde kaldığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman’ı tahtından edecek! Yeni fragmanı nefes kesti
Medya

Kuruluş Osman’ı tahtından edecek! Yeni fragmanı nefes kesti

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin 3. Tanıtım videosu olan fragmanı yine nefes kesti.

'Artık gücünüzün farkına varın'
Okur Postası

'Artık gücünüzün farkına varın'

Gazetemiz okurlarından Bülent Düğenci, "Artık gücünüzün farkına varın" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.
Libya'dan duyuru: Kaldırdık
Dünya

Libya'dan duyuru: Kaldırdık

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkede milislerin işgalinde olmayan petrol sahaları ve limanlarından mücbir sebep halini kaldırdıklarını bildird..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı