  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir'de bilardo salonları Kovid-19 tedbirleri altında yeniden açılıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-17 18:24:17 -
İzmir'de bilardo salonları Kovid-19 tedbirleri altında yeniden açılıyor

İZMİR (AA) - İzmir'de bilardo salonları (kafeterya, restoran, kıraathane gibi işletmelerin içerisinde bulunan bilardo masaları dahil) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine yeniden başlayacak.

İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanan İl Hıfzısıhha Kurulu, bilardo salonlarında alınması gereken önlemleri belirledi.

Bu çerçevede Kovid­-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yayımlanacak "Kovid-­19 Kapsamında Bilardo Salonlarında Alınması Gereken Önlemler" başlıklı bölümde belirtilen tedbirler uygulanacak.

Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda faaliyete başlayacak bilardo salonları haftada en az bir kez denetlenecek.

Tedbirlere uymayanlara idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar bu habere dikkat! Warren Buffet bankaları sattı altına yatırdı
Ekonomi

Altın alacaklar bu habere dikkat! Warren Buffet bankaları sattı altına yatırdı

Altına yönelik sert eleştiriler getiren dünyaca ünlü milyarder Warren Buffet, altın madenciliği şirketine rekor bir yatırım yaptı...
Joe Biden'in skandal videosunu kimin dolaşıma soktuğu belli oldu
Gündem

Joe Biden'in skandal videosunu kimin dolaşıma soktuğu belli oldu

Gazeteci Taha Dağlı, bugünkü yazısında ABD Başkan adayı Joe Biden'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söylediği skandal sözlerle ilgili ..
Yunanistan'da şiddetli deprem
Dünya

Yunanistan'da şiddetli deprem

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında 5,1 şiddetinde deprem meydana geldi.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı