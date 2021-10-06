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Yerel İzmir'de bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı
Yerel

İzmir'de bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 20:05:00 -
İzmir'de bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı

Üçkonak Mahallesi'nde M.M. ( 31) ile O.G (31) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.G, bıçakla M.M'yi yaraladı. Kavgayı ayırmak için araya giren M.K. de elinden yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.M'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kavganın ardından kaçan O.G, Ödemiş Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

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