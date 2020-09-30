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Aktüel İzmir'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
Aktüel

İzmir'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 07:27:04 -
İzmir'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yarlandı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka İskelesi yakınlarında, kardeş olan Enes B. ve Hamdi B. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Enes B. ve Hamdi B. şüpheliler tarafından bıçaklandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Enes B, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken, kardeşi Hamdi B, olay yerine yaklaşan bir otomobile bindi.

Polis ekiplerince takibe alınan araç, bir süre sonra durdurularak yaralı Hamdi B. de Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri bıçakla yaralama olayına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.




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