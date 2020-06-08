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Aktüel

İzmir’de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

İzmir’in Çiğli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada vücuduna 3 bıçak darbesi alan bir kişi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 04:50:26 -
İzmir’de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

İzmir’in Çiğli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada vücuduna 3 bıçak darbesi alan bir kişi ağır yaralandı.


Olay, gece saatlerinde Güzeltepe Mahallesi 8423 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Onur A. (31) ile Ertan K. arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Ertan K., Onur A’yı vücudunun 3 farklı yerinden bıçakladı. Bıçak darbeleri sonucu Onur A., kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar, olayı polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı şahıs, İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri olayın yaşandığı noktada incelemelerde bulunurken, polis ekiplerince şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

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