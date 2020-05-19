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İzmir'de bazı alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-19 15:00:15 -
İzmir'de bazı alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi

İZMİR (AA) - İzmir'de İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bazı cadde, sokak ve açık alanlarda maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, tüm ilçelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara ilave olarak bazı cadde ve alanlarda ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi ve bez maske kullanımının zorunlu hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kent genelinde 30 ilçede yasağın uygulanacağı sokak, cadde ve alanlar, İzmir Valiliği internet sitesindeki "http://www.izmir.gov.tr/kurumlar/izmir.gov.tr/2020-Basin/Mayis/maske/maske-zorunlugu-.pdf" adresinde listelendi.

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