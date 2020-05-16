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İzmir'de bankamatiğe zarar vererek para çalmaya çalışan şüpheli yakalandı

Polis ekipleri, banka görevlileri gelene kadar hasar gören bankamatiğin başından ayrılmadı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 04:31:55 -
İzmir'de bankamatiğe zarar vererek para çalmaya çalışan şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de bankamatiğe sert cisimle zarar vererek para çalmaya çalışan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Konak ilçesindeki Halkapınar İZBAN durağında bulunan özel bankaya ait bankamatiğe zarar verildiğini gören güvenlik görevlileri, şüpheliye müdahale ederek durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, zanlı Ş.Ö'yü gözaltına aldı, sert cisimle vurulan bankamatiğin para çekme ünitesinin zarar gördüğünü ve alarm kablolarının koparıldığını belirledi.

Banka yetkililerine bilgi veren polis, görevliler gelene kadar bankamatiğin başından ayrılmadı.

İZBAN durağı görevlilerinden Yaşar Dağtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışırken bankamatikten ses duyduklarını söyledi.

Güvenlik görevlilerinin durumu polise bildirdiğini belirten Dağtaş, şüphelinin bankamatiğin para çekme ünitesiyle uğraştığını dile getirdi.

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