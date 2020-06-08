  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir’de av sırasında vurulan şahıs hayatını kaybetti

İzmir’in Buca ilçesinde, arkadaşlarıyla gittiği domuz avında vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 18:17:22 -
İzmir’de av sırasında vurulan şahıs hayatını kaybetti

İzmir’in Buca ilçesinde, arkadaşlarıyla gittiği domuz avında vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre olay, 3 Haziran günü Buca ilçesindeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla domuz avına giden Hüseyin Kezer isimli şahıs, av sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından vuruldu. Kezer’in arkadaşları durumu jandarma ve sağık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı ambulansla İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hüseyin Kezer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.


Kezer’in cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı