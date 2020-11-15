  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İzmir'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Yerel

İzmir'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binaların yıkımı nedeniyle şehir içi ulaşımın yoğun olarak sağlandığı Ankara Caddesi'nin bir bölümünde trafik akışı durduruldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 18:59:00 -
İzmir'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kentte özellikle Bayraklı ilçesindeki binalarda hasara neden olan depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin tespiti sonrası ağır hasarlı olduğu belirlenen binaların yıkımı devam ediyor. Bu kapsamda Ankara Caddesi üzerindeki 10 katlı bir iş merkezinde ekipler tarafından kontrollü yıkım yapıldı. Ekiplerin yoğun güvenlik önlemi aldığı yıkım nedeniyle kentin ana arterlerinden olan Ankara Caddesi'nin Konak'a gidiş yönü trafiğe kapatıldı.

Ulaşımın alternatif güzergahlardan sağlandığı bölgede yolun bugün akşam saatlerinde açılmasının planlandığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son anketten çarpıcı sonuç! Vatandaşlar 'asla oy vermem' dedi
Siyaset

Son anketten çarpıcı sonuç! Vatandaşlar 'asla oy vermem' dedi

İstanbul Ekonomi Araştırma'nın son anketinde vatandaşların 'asla oy vermem' dediği parti belli oldu.
İYİ Parti'de deprem: 'Ses kayıtlarını mahkemeye veririm!'
Siyaset

İYİ Parti'de deprem: 'Ses kayıtlarını mahkemeye veririm!'

İYİ Parti, CHP, SP ve HDP’yle birlikte “federasyon anayasası” hazırladıklarını tüm tanıklıklara rağmen inkar edince eski partili Adem Taşkay..
CHP'li İBB büyük vurgun yapmıştı... İflasa sürükleniyor
Gündem

CHP'li İBB büyük vurgun yapmıştı... İflasa sürükleniyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'nin iştiraki olan BELTUR'un İstanbul'daki 40 hastanede bulunan 70 adet kafe, restoran ve büfelerindek..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay