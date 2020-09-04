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Aktüel İzmir'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Aktüel

İzmir'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 23:48:15 -
İzmir'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Günlüce Mahallesi yakınlarındaki ağaçlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Elektrik tellerinin kopması sonucu çıktığı iddia edilen yangın, ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Mahalle muhtarı Adem Keskin, AA muhabirine, yangının elektrik direğinden çıktığı duyumunu aldıklarını belirterek, "Yangın, ekiplerin çabasıyla tamamen kontrol altına alınabildi. Hayvanları köyde yaşayan vatandaşların yardımıyla kurtardık." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Aksu da "Rüzgarın çok kuvvetli olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların zeytin ağaçları yandı." ifadelerini kullandı.


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