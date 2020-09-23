  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de açık havada Mozart Seçkileri konseri
Aktüel

İzmir'de açık havada Mozart Seçkileri konseri

Yeniakit Publisher
2020-09-23 22:47:21 -
İzmir'de açık havada Mozart Seçkileri konseri

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Opera ve Balesi (DOB) açıkhava sahnesinde Mozart Seçkileri konseri verdi.

Bornova Kültür Sanat Merkezi (KSM) Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirilen Mozart Seçkileri konseri, Kovid-19 tedbirlerine uyularak gerçekleştirildi.

Açıkhava sahnesi girişinde ateşleri ölçülen sanatseverlere konser boyunca maskelerini çıkarmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Konserde orkestra şefliğini Vladimir Lungu yaparken, koro şefliğini Orhan Öner Özcan üstlendi.

Soprano Birgül Su Ariç, Burçin Savigne, Burcu Sayın, tenor Muzaffer Soydan, bariton Nejad Beğde, Cengiz Sayın ile İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Korosu Başkemancısı Tolga Kulak'ın eşlik ettiği sanatçılar, Mozart'ın eserlerini seslendirdi.

Konsere gelen sanatseverler, unutulmaz bir akşam yaşadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya görüntüleri yayınladı! S-400'ler füze saldırılarını böyle püskürttü
Dünya

Rusya görüntüleri yayınladı! S-400'ler füze saldırılarını böyle püskürttü

Rusya'dan gelen görüntüler dünya basınının gündemine oturdu. S-400'ler ve Pantsir-S sistemleri, Su-30 savaşçıları ile birlikte, yoğun füze s..
AK Parti’de büyük revizyon! %65’i değişiyor
Gündem

AK Parti’de büyük revizyon! %65’i değişiyor

AK Parti büyük bir revizyona gidiyor. İl ve ilçe kongrelerini düzenleyen AK Parti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yenileni..
Erdoğan-Macron görüşmesi büyük yankı uyandırdı
Dünya

Erdoğan-Macron görüşmesi büyük yankı uyandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan telefon görüşmesi Fransız basınında büyük yankı..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı