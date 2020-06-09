  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir’de 875 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

İzmir’in Tire ilçesinde ormanlık alanda 875 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 19:38:36 -
İzmir’de 875 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

İzmir’in Tire ilçesinde ormanlık alanda 875 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Tire İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde Küçük Menderes Çayı yoncalık mevkiinde M.A. ve E.D. isimli şahısların Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Şahıslar kenevir bitkilerini sulama yaptıkları esnada yakalandı. Operasyonda 875 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli M.A. ve E.D. isimli şahıslar, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların adli makamlara sevk edildiği ve adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı