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İzmir'de 61 kilogram esrar ve 1380 kök Hint keneviri ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-06 11:22:56 -
İzmir'de 61 kilogram esrar ve 1380 kök Hint keneviri ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 61 kilo 91 gram esrar ve 1380 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı Hint keneviri ekimiyle mücadele çalışmaları kapsamında, Bayındır ilçesinin Zeytinova ve Fatih, Buca ilçesinin Belenbaşı, Beydağ ilçesinin Karaoba mahallelerinde arama yaptı.

Aramalarda toplam 61 kilo 91 gram esrar ile 1380 kök Hint keneviri ve ruhsatsız olduğu belirtilen 5 av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


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