İzmir'de 55 gün önce kuaförde silahla vurulan kadın yaşam mücadelesini kaybetti
İZMİR (AA) - İzmir'de bir kuaförde 3 kişinin öldüğü olayda silahla yaralanan kadın, 55 gün sonra yaşamını yitirdi.
Gaziemir ilçesinde 2 Eylül'de bir kişinin eşinin çalıştığı kuaföre gelerek eşine ve iş yerinde bulunanlara ateş etmesi sonucu yaralanan kuaför çalışanı Gamze Önal (26), tedavi gördüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.
Önal'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Tabancayla geldiği kuaför salonunda eşi Handan Doğru ve kuaföre malzeme getirdiği öğrenilen Alper R'yi öldüren Köksal Doğru, olay sonrası intihar etmiş, yaralanan Gamze Önal hastaneye kaldırılmıştı.