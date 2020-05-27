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Sağlık

İzmir’de 501 sağlık çalışanına korona virüs teşhisi konuldu

İzmir Tabip Odası, toplamda 501 sağlık çalışanına korona virüs (Covid-19) teşhisi konulduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 21:44:49 -
İzmir’de 501 sağlık çalışanına korona virüs teşhisi konuldu

İzmir Tabip Odası, toplamda 501 sağlık çalışanına korona virüs (Covid-19) teşhisi konulduğunu açıkladı. Korona virüs tanısı konan sağlık çalışanları arasında 155 hekim bulunduğu öğrenildi.


İzmir Tabip Odası, 27 Mayıs 2020 tarihi itibarı ile korona virüs (Covid-19) tespit edilen sağlık çalışanları sayısını açıkladı. Yayınlanan rapora göre korona virüs tanısı konan sağlık çalışanlarının sayısının 501’e çıktığı öğrenildi. Korona virüs tanısı konan sağlık çalışanları arasında 2’si diş 4’ü veteriner olmak üzere toplam 155 hekim bulunduğu açıklandı.


Yayınlanan raporda 160 hemşire/ebe/sağlık memuru, 90 personel, 17 tıbbi sekreter, 27 teknisyen, 30 memur, 6 eczacı, 2 psikolog, 5 güvenlik görevlisi, 1 şoför ve 2 mühendise de korona virüs tanısı konulduğu belirtildi.

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