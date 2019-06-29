İzmir'de 45 düzensiz göçmen yakalandı İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 45 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili'de lastik botla denize açılan gruba müdahale etti. Ekiplerin yaptığı kontrolde Yunanistan'a geçmeye çalışan 21'i Suriye, 20'si Afganistan ve 4'ü de Filistin uyruklu45 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma ekiplerine teslim edilen düzensiz göçmenler, işlemleri sonrası Göç İdaresi İl Müdürlüğüne gönderildi.

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