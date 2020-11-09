İzmir'de 4,0 üzerinde kaç artçı deprem oldu? AFAD duyurdu
İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından meydana gelen artçı deprem sayısını AFAD açıkladı.
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), 30 Ekim'de merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen artçı deprem sayısını açıkladı.
Açıklamaya göre, şiddeti 3'ten küçük 2 bin 997, 3.0 ile 3.9 şiddeti arası 257, 4.0 ile 4.9 arası 44 ve 5 şiddeti üzeri 2 artçı deprem yaşandı.
AFAD'ın sosyal medya hesabında, meydana gelen artçı depremlerin yerleri harita üzerinde gösterildi.