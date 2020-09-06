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Aktüel İzmir'de 4 katlı apartmanda yangın çıktı
Aktüel

İzmir'de 4 katlı apartmanda yangın çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 00:50:45 -
İzmir'de 4 katlı apartmanda yangın çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde 4 katlı apartmanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Menderes Bulvarı'nda bulunan Öğretmenevi karşısındaki binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler bir süre sonra diğer katlara da sıçardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekipler, binadaki bir kadın ile çocuğu tahliye etti.

Kadın ve çocuk, ambulansla Bayındır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangında, bina önündeki iki otomobil de hasar gördü.

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