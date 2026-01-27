İzmir'de 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 13'ü çocuk 33 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan alınan bilgilere göre, Seferihisar açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun motoru arızalandı.
Akıntıyla sürüklenen bottakilerin yardım çağrısı üzerine bölgeye hızla Sahil Güvenlik gemisi ve kurtarma botu yönlendirildi.
Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonla, bottaki 13’ü çocuk olmak üzere toplam 33 kişi sağ salim kurtarıldı.
Eş zamanlı olarak Çeşme ilçesinde yürütülen çalışmalarda ise, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi kara yoluyla yurt dışına çıkış hazırlığında olan 17 düzensiz göçmeni yakaladı.
Kurtarılan ve yakalanan tüm göçmenler, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
