İzmir'de 3 ilçede yaklaşık 5 milyon TL'lik kaçak malzeme ele geçirildi

İzmir'in 3 ilçesinde kaçak tütün, tütün mamulleri ve gümrük kaçağı ürün ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Aliağa Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı. 2 ayrı planlı çalışma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda şüphelilerin adresleri tek tek tespit edildi.

1 Ekim'de, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; Asayiş, Organize, Mali, Siber ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ile Karşıyaka, Menemen ve Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla önceden belirlenen ikamet ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

412 bin 20 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda 412 bin 20 adet içi doldurulmuş makaron ile 9 bin 400 adet boş makaron bulundu. Aynı aramalarda bin 651 paket gümrük kaçağı sigara, 5 kilogram kaçak tütün, 50 adet puro, 7 adet elektronik sigara cihazı, 43 paket sigara sarma kağıdı ve sigara imalatında kullanılan 2 makine de ele geçirildi.

Ruhsatsız tabanca ve kaçak safrana el konuldu

Aramalarda ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 7 adet tabanca fişeği ile daralı ağırlığı 50 gram gelen kaçak safran maddesine el konuldu.