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Aktüel İzmir'de 3 gündür haber alınamayan yaşlı adamın cesedi bulundu
Aktüel

İzmir'de 3 gündür haber alınamayan yaşlı adamın cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-27 08:23:03 -
İzmir'de 3 gündür haber alınamayan yaşlı adamın cesedi bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde, 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunulan 70 yaşındaki adamın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi.

Yapılan incelemede cesedin Kani Ş'ye (70) ait olduğu, kendisinden 3 gündür haber alamayan ailesinin kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Kani Ş'nin cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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