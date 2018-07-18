İzmir'de 250 işçi zehirlenerek hastanelik oldu

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Star Rafinerisinde görev yapan 250'ye yakın işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Star Rafinerisinde çalışan işçiler, akşam yemeğinde tavuk yedi. İşçiler bir müddet sonrada karın ağrısı, bulantı, kusma şikayetiyle rafinerinin revirine başvurdu. İşçilerin gece yarısından itibaren ise şikayetleri arttı. Bunun üzerine işçiler, Aliağa Devlet Hastanesi ve Menemen Devlet Hastanesine başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle şu ana kadar hastaneye başvuran işçi sayısının 250'ye yakın olduğu öğrenildi.

Konu hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, yemeklerden numunelerin alındığı ve incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği bildirildi.

Öte yandan işçilerin sağlık durumlarının da iyi olduğu belirtildi.