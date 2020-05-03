İzmir’de 25 bin 695 yardım paketi daha geliyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısıyla başlatılan Biz Varız kampanyasına destek için yerel bir gazete 7 saatlik sosyal medya canlı yayını yaptı. Siyasetçiler, sanatçılar, gazeteciler ve yazarlar gazetenin “Dayanışmayı Canlandıralım” yayınına katılırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da görüntülü bağlandı. 7 saatlik canlı yayında ’Biz Varız’ kampanyası kapsamında 25 bin 695 gıda paketi satın alındı.

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısıyla başlatılan ’Biz Varız’ dayanışma kampanyası büyüyor. Kampanyaya, sanatçılar, gazeteciler ve yazarlar yerel bir gazetenin internet üzerinden yaptığı 7 saatlik “Dayanışmayı Canlandıralım” yayınıyla destek verdi. Tarihi Havagazı Fabrikası’ndan yapılan program, gazetenin sosyal medya hesaplarıyla Başkan Tunç Soyer’in sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. 7 saatlik canlı yayında Biz Varız kampanyası kapsamında 25 bin 695 gıda paketi satın alındı.

"Yürekten kutluyorum”

Yayına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da görüntülü bağlandı. Kılıçdaroğlu “Her bir belediye başkanı arkadaşlarımız Covid sürecinde bir destan yazdı. Elinden gelen bütün çabayı gösterdi. Toplumun ihtiyaç sahibi olan bütün kitlelerine, dokularına bir şekliyle ulaştı. Siz de güzel bir kampanya açmışsınız. Hepinizi yürekten kutluyorum” dedi. Önemli olanın bütün engelleri aşmak olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu “Bütün belediye başkanı arkadaşlarım önlerine konan bütün engelleri aştılar, ihtiyaç sahiplerine ulaştılar. Onlara gerekli desteği verdiler" diye konuştu.

“Organizasyon çığ gibi büyüyor”

Yayına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, heyecan verici bir gün yaşadıklarını belirterek, "İzmir dayanışmanın, demokrasinin, birlikte yaşamanın kalesidir. Bunun için de ’Halkın Bakkalı’ adını verdiğimiz bu organizasyon çığ gibi büyüyor. Bu dayanışma kampanyası Türkiye’nin herhangi bir yerinde olduğundan çok daha büyük ve çok daha güçlü bir ağ olarak ortaya çıkıyor. Bundan dolayı çok mutluyum ve heyecanlıyım" dedi.

Hedef 100 bin paket

Seçim kampanyası süresince İzmir’in arka sokaklarına, mahallelerine ulaşacaklarını söylediğini hatırlatan Başkan Soyer, konuşmasına şöyle devam etti:

"İzmir’in ürettiği değeri adil bir biçimde paylaşmadan hiçbirimiz huzurlu yaşayamayız. Bizler komşusu aç iken tok yatamayan kadim kültürün insanlarıyız. Arka sokaklardaki ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaşmayı dert edindik. Bu paketler en çok ihtiyaç sahibi olanlara gidiyor. Şu ana kadar 68 bin paket ulaştırdık. Hedefimiz 100 binin üzerine çıkmak."

Köy-Koop’tan kampanyaya destek

İzmir Köy-Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer ise Halkın Bakkalı’nda satılan ürünlerin kooperatif ürünleri olduğunu belirterek, "Köy-Koop 103 tarımsal kooperatifin birleşmesinden oluşuyor. Bu 30 bin tarlada üreten küçük aile çiftçisi demek. Bu sayıyı ortalama 5 ile çarpabilirsiniz. Bizler üretmeye devam ediyoruz. Sizler bizi destekledikçe kentlinin sofrasının zenginleşeceğini göreceksiniz” dedi.

Soyer, 103 kooperatif adına Halkın Bakkalı’ndan 103 gıda paketi alarak canlı yayında kampanyaya destek verdiklerini açıkladı.

Sunay Akın’dan şiir

Yayına görüntülü bağlanan Sunay Akın, “Emek ve dayanışma gününün hemen ardından gerçekten emeğin ve dayanışmanın ne olduğunu bütün Türkiye’ye gösteriyorsunuz. Artık bundan sonra doğayla bir arada yaşayan üreten, yukarıdakiler, aşağıdakiler şeklinde değil omuz omuza, yan yana, beyindeki duvarları yıkan, kıran özgür bir dünya var olacak” diye konuştu. Akın, Erdoğan Çokduru’nun İzmir’i anlattığı “Bitkilerin Aşkı” şiirini okudu.

İzmir’den Türkiye’ye Halkın Bakkalı

Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da yayına görüntülü bağlandı. Torun, şunları söyledi: “Bu kampanyaya emeği geçen, bu düşünceyi ortaya koyan ve çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Zaten başkanla Halkın Bakkalı’yla ilgili bir çalışmayı da halen devam ettiriyoruz, bunu ileride bir Türkiye projesi haline nasıl getiririz diye. İnanıyorum ki bugün bir farkındalık sağlayacak ve Halkın Bakkalı tüm Türkiye’de daha bilinir hale gelecek."

Başkan Soyer ise Torun’un bu sözlerinin üzerine “Bu koronayla sınırlı bir girişim olmaktan çıkacak ve biz bugün kurduğumuz bu dayanışma ağını korona günlerinden sonraya da taşıyacağız. İzmir’den tüm Türkiye’ye ve tüm dünyaya bir ağ kuracağız ve bu ağın içinde de kooperatif ürünlerini dünyanın her yerine ulaştırmak gibi bir misyonumuz olacak” dedi.

“Siz Türkiye’yi umutlandırıyorsunuz”

Yayına bağlanan ünlü sanatçı Zülfü Livaneli, İzmir’in her zaman olduğu gibi güzel şeylere imza attığını belirterek, "Siz Türkiye’yi umutlandırıyor, muhteşem işler yapıyorsunuz. İzmir, Türkiye’nin en büyük ihtiyacı olan tarım gibi hayati bir konuda, Mustafa Kemal Atatürk’ün en çok değer verdiği konuda tarım devrimi yapıyor. Türkiye’ye model olacak bu çalışmaların İzmir’den başlaması çok güzel. Tunç Başkan’la övünüyoruz. Çok güzel işler yapıyor. Kültür, tarım, belediyecilik müthiş. Hepinizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Livaneli yayında Nazım Hikmet’in Şeyh Bedrettin Destanı şiirinden de bir bölüm okudu.

Zülfü Livaneli’nin yayına katılarak kampanyaya destek vermesinden büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Başkan Soyer ise, "Çok minnettarız. Zülfü ağabeyin her cümlesi bir ders. Her kurduğu cümleden yararlanıyoruz. Bize ilham veriyor. Kendisi müzisyen, edebiyatçı, sinemacı, tarihçi. Bu coğrafyanın bilgesi. Kendisinin bizimle ilgili söylediği şeyler, takdiri bizi hem çok onurlandırıyor hem cesaretlendiriyor" sözlerine yer verdi.

Yayına kimler katıldı?

Gün boyu süren "Dayanışmayı Canlandıralım" yayınının sunuculuğunu İlkay Akkaya, Levent Üzümcü, Onur Akın, 26. Dönem CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok ve gazeteciler Misket Dikmen, Seçkin Öner, Ümit Kartal yaptı. Etkinliğe; CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Orhan Sarıbal, Tuncay Özkan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir milletvekilleri Atilla Sertel, Murat Bakan, Kamil Okyay Sındır, Tacettin Bayır, Sevda Erdan Kılıç, Selin Sayek Böke, Mehmet Ali Çelebi, Özcan Purçu, Mahir Polat, Bedri Serter, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, 24, 25 ve 26. Dönem CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Sunay Akın, Zülfü Livaneli, Orhan Aydın, Nevşin Mengü, Mazlum Çimen, Oğuz Aksaç, Yüksel Ünal, Praksis Müzik Grubu, Gürkan Hacır, Tilbe Saran, Haluk Levent, İbrahim Yazıcı, Barış İnce, Hilmi Yarayıcı, Atilla Taş, Berkan Şal, Fırat Tanış, Hamit Demir, Barış Yarkadaş, Öznur Korkmaz, Adasu Akın gibi isimler katıldı.