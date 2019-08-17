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İzmir’de 202 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarından lastik botlarla Yunan adalarına yasa dışı geçiş yapmaya çalışan toplam 202 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:49
İzmir’de 202 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarından lastik botlarla Yunan adalarına yasa dışı geçiş yapmaya çalışan toplam 202 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.


Sahil Güvenlik ekipleri, perşembe günü saat 04.00 sıralarında, Dikili’deki Madra Çayı açıklarında, kaçak geçiş yapmaya çalışan göçmen grubunu fark etti. Durdurulan lastik bottaki tamamı Suriye uyruklu 25’i erkek, 15’i kadın ve 34’ü çocuk olan 74 kaçak göçmen yakalandı.


Yine Perşembe günü saat 05.30 sıralarında, Dikili’nin Bademli açıklarında da lastik botla kaçak geçiş yapan göçmen topluluğu ekiplerce fark edildi. Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki Suriye uyruklu 18’i erkek, 8’i kadın ve 21’i çocuk toplam 47 kaçak göçmen yakalandı.


Aynı gün saat 06.30 sıralarında Dikili’nin Kalem Adası açıklarında kaçak göçmen topluluğu belirlendi. Kaçakların bulunduğu lastik botu durduran Sahil Güvenlik ekipleri, Afganistan uyruklu 11’i erkek, 11’i kadın ve 20’si çocuk toplam 42 kaçak göçmeni yakaladı.


Aynı gün saat 07.00 sıralarında ise yine Dikili açıklarında durdurulan lastik botta, 34’ü Afganistan ve 5’i Suriye uyruklu toplam 39 kaçak göçmen yakalandı. 19’u erkek, 7’si kadın ve 13 çocuk kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. 4 operasyonda yakalanan toplam 202 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:49
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