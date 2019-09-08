0553 313 94 23

İzmir’de 20 dakikada 250 kilo dondurma tükendi

88.

08 Eylül 2019 Pazar 09:53
İzmir’de 20 dakikada 250 kilo dondurma tükendi

88. İzmir Enternasyonel Fuarı’nda (İEF) onur konuğu il olan Kahramanmaraş’a özgü dondurma kısa süreli izdihama sebep oldu. Alpedo-Kervan’ın askıya çıkardığı 250 kiloluk Maraş dondurması 20 dakikada tükendi.


Bu yıl 88.’si düzenlenen İzmir Enternasyonel Fuarı’nın onur konuğu ili Kahramanmaraş olurken, stantlar ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Bu sene ilk defa fuara katılan Alpedo-Kervan firmasının standı da yoğunluktan nasibini aldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’nun bizzat astığı 250 kiloluk Maraş dondurması ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Dondurmanın başına geçen Kervancıoğlu, satır ve baltayla kestiği dondurmayı ziyaretçilere ikram ederken, 250 kiloluk Maraş dondurması yaklaşık 20 dakika içinde tükendi. İlgiden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Sami Kervancıoğlu, “Biz her fuara katılıyoruz ama İzmir Fuarı’na ilk defa bu sene katıldık. Tabii ki çok büyük bir ilgi var. Dondurma denince akıllara Kahramanmaraş geliyor. Biz de fuarda dünyaca meşhur dondurmamızı tanıtıyoruz” dedi.



Keçi sütü ve salep olmazsa olmaz


Helal sertifikalı dondurma ürettiklerinin altını çizen Kervancıoğlu, Maraş dondurmasının doğal olduğunu belirtti. Kervancıoğlu, “Kahramanmaraş dondurmasında keçi sütü vardır. Anne sütünden sonra en önemli süt keçi sütüdür. Bunun yanı sıra dondurmamızda doğal salep bulunuyor. Bir de dondurma ustalığı önemlidir. Bunun üçü bir araya geldiği zaman böyle devasa bir Kahramanmaraş dondurması meydana gelir. Kesinlikle katkı maddesi bulunmayan Alpedo Kervan dondurmasının bir özelliği de helal sertifikasının bulunması” ifadelerini kullandı.



“Her dondurma Maraş dondurması değil”


Piyasada ‘Maraş dondurması’ etiketiyle satılan her dondurmanın gerçek Maraş dondurması olmadığının altını çizen Sami Kervancıoğlu, “Vatandaşımız dondurma alırken markasına dikkat etmeli. Fuarda astığımız 250 kiloluk dondurma burada 1 saat asılı da kalsa hiçbir şey olmaz. Çünkü içerisinde doğal salebi var, keçi sütü var, ustalığı var. Bir de işi sevmek gerekiyor. İşi sevmediğin zaman zaten başarılı olamıyorsun. Onun için burada biz 9 gün boyunca Kahramanmaraşımızı, yöresel ürünlerimizi bu standa taşıdık. Burada İzmir halkıyla bu fuar boyunca beraberiz. Onlara hizmet etmek için burada varız” diye konuştu.



Amerika dahil 7 ülkede


Yurt dışında 7 ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Kervancıoğlu, şöyle konuştu:


“Biz Alpedo Kervan olarak Amerika dahil 7 ülkede 72 bin noktaya ürün satıyoruz. Bu dondurmayı 30 derecede taşıyoruz. Bunun yanı sıra özel bir buzla 24 saatten 72 saate kadar hem yurt içi hem yurt dışına sevkiyatlarımız oluyor."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 09:53
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teknopark’tan 50 ülkeye yerli pompa ihracatı
    1. Teknopark’tan 50 ülkeye yerli pompa..
    2. Adana'da uyuşturucu operasyonu: 9 kişi..
    3. Türkiye’ye 1 milyon ABD’li turist..
    4. Ağrı’da asfalt çalışmaları devam ediyor
    5. Geleceğin teknolojisi zirkonyum
    6. Erzurum'da 60 büyükbaş çalan 6 kişi..
    7. (Özel) Gurbetçi aileler özel çocukları..
    8. Habib rakibini 3 rauntta devirdi
    9. FETÖ’nün hücre evinde yakalanan kadın..
    10. Gemlik Karacaaliye asfalt, Hisar’a..
    11. Yırtıcı kuş avcıları yakalandı
    12. Erzurum’da hayvan hırsızlığı çetesi..
    13. Piyasa indirimi satın aldı gözler..
    14. Çeyrek altın satış fiyatı ne kadar?
    15. 30 milyon yıllık mağarada ezan sesi!
    16. Arda Turan'dan Volkan Demirel'e: Sana..
    17. Kriz son buluyor: Putin ve Zelenskiy..
    18. Gençlerbirliği'nden Taylan Antalyalı..
    19. Tüketici Hak Arama Derneği Genel..
    20. 100 milyar dolarlık ticaret hedefi..
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    28 Şubat zihniyeti İBB'de ortaya çıktı: Başörtülülere skandal sözler!
    28 Şubat zihniyeti İBB'de ortaya çıktı: Başörtülülere skandal sözler!